Суд обрав арешт для пійманого на хабарі столичного судді
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у хабарництві судді Голосіївського районного суду Києва Андрія Новака, а також визначив як альтернативу заставу у розмірі 120 тис. грн. Про це повідомила УНН прес-секретар Солом’янського райсуду столиці Яна Квітченко.
"25 квітня слідчий суддя Солом’янського районного суду Києва Вишняк розглянув клопотання САП щодо Новака Андрія Васильовича з приводу тримання під вартою. За результатами розгляду даного клопотання його було задоволено частково. Застосовано до підозрюваного Новака А.В. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Київському слідчому ізоляторі строком 60 днів. Строк дії ухвали закінчиться 21 червня 2018 року", - зазначили прес-секретар.
Також, як зазначила Я.Квітченко, слідчий суддя визначив підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 тис. грн.
В разі внесення застави, за її словами, на А.Новака буде покладено обов’язки з’являтися до детектива, прокурора або суду, не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора, суду, повідомляти про зміну свого місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, здати паспорт для виїзду за кордон.
Також суд зобов’язав підозрюваного носити електронний засіб контролю.
Як повідомляв УНН, ВРП надала дозвіл на арешт судді Голосіївського райсуду, затриманого на отриманні хабара.
24 квітня НАБУ разом із СБУ під процесуальним керівництвом САП викрили суддю Голосіївського районного суду Києва у момент отримання частини хабара у тисячу доларів.
Згодом йому повідомили про підозру за статтею “отримання неправомірної вигоди”.
У САП повідомили, що під час затримання у судді виявили незареєстрований бойовий пістолет.