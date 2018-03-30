Суд Нью-Йорка дал ход иску против ExxonMobil за ущерб экологии

Она назвала доказательства, изложенные адвокатами нефтяной компании неправдоподобными. “ExxonMobil ходатайствовал перед федеральными судами Техаса и Нью-Йорка о том, чтобы они прекратили рассмотрение, проведенное властями на основании своих полномочий. Речь идет о возможном мошенничестве”, — подчеркнула Капрони. “Ходатайство было подано на основании крайне сомнительных утверждений и спекулятивных умозаключений”, — добавила судья.

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Защита ExxonMobil считает, что власти Нью-Йорка и штата Массачусетс вступили в сговор с общественными организациями экологов с целью нанести материальный ущерб предприятиям, которые занимаются освоением запасов углеводородов. С точки зрения ответчика, истцы пытаются нивелировать право компании на свободу слова и собственное мнение по проблеме глобального потепления на планете.

В январе мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о подаче судебного иска против ExxonMobil и еще четырех нефтяных корпораций: BP, Chevron, ConocoPhillips и Royal Dutch Shell. Власти намерены добиться от них возмещения миллиардов долларов, которые пришлось потратить на защиту населения от последствий изменения климата. В заявлении объяснялось, что речь идет как о тех расходах, которые мегаполис уже понес из-за ухудшения экологической обстановки, так и о тех средствах, которые понадобятся в течение этого века.

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Как подчеркивалось в исковом заявлении, недавно обнародованные документы разъясняют, что в отраслях, специализирующихся на добыче ископаемого топлива, были хорошо осведомлены о том, какой эффект оказывает на атмосферу его сжигание, и ожидали воздействия на климат уже в 1980-х. Как считают власти, нефтяные компании думали только о своей прибыли и “участвовали в кампании с целью введения общественности в заблуждение” о вреде для экологии.

Иск был подан в федеральный окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк. Точный размер компенсации, выплаты которой добиваются власти Нью-Йорка, в заявлении не указано.

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24 марта 1989 нефтяной танкер “Эксон Вальдез” потерпел крушение у побережья Аляски (Залив Принца Вильгельма). В результате аварии около 10,8 млн галлонов нефти (около 260 тыс. баррелей или 40,9 млн литров) вылилось в море, образовав нефтяное пятно в 28 000 км².

Если говорить о вреде окружающей среде, то ExxonMobil разрабатывала скважины, арендованные у диктаторов Чада и Экваториальной Гвинеи.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с журналистами заявил, что убытки от катастроф, вызванных климатическими изменениями, только за один прошлый год составил 320 млрд долларов США.