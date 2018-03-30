Суд Нью-Йорка дав хід позову проти ExxonMobil за шкоду екології
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Федеральний суд району Манхеттен відмовився відхилити позов влади Нью-Йорка проти американської приватної нафтової корпорації ExxonMobil, обвинуваченої у заподіянні шкоди навколишньому середовищу. Про це рішення оголосила окружний суддя Валері Капроні, передає УНН з посиланням на ТАРС.
Вона назвала докази, викладені адвокатами нафтової компанії неправдоподібними. “ExxonMobil клопотав перед федеральними судами Техасу і Нью-Йорка про те, щоб вони припинили розгляд, проведений владою на підставі своїх повноважень. Йдеться про можливе шахрайство”, — підкреслила Капроні. “Клопотання було подано на підставі вкрай сумнівних тверджень і спекулятивних умовиводів”, — додала суддя.
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Захист ExxonMobil вважає, що влада Нью-Йорка і штату Массачусетс вступили у змову з громадськими організаціями екологів з метою завдати матеріальної шкоди підприємствам, які займаються освоєнням запасів вуглеводнів. З точки зору відповідача, позивачі намагаються нівелювати право компанії на свободу слова і власну думку на проблеми глобального потепління на планеті.
У січні мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив про подачу судового позову проти ExxonMobil і ще чотирьох нафтових корпорацій: BP, Chevron, ConocoPhillips і Royal Dutch Shell. Влада має намір домогтися від них відшкодування мільярдів доларів, які довелося витратити на захист населення від наслідків зміни клімату. У заяві пояснювалося, що мова йде як про ті витрати, які мегаполіс вже поніс через погіршення екологічної обстановки, так і про тих засобах, які знадобляться протягом цього століття.
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Як підкреслювалося в позовній заяві, нещодавно оприлюднені документи роз’яснюють, що в галузях, що спеціалізуються на видобутку викопного палива, були добре обізнані про те, який ефект справляє на атмосферу його спалювання, і очікували впливу на клімат вже в 1980-х. Як вважає влада, нафтові компанії думали лише про свій прибуток і “брали участь у кампанії з метою введення громадськості в оману” щодо шкоди для екології.
Позов був поданий до федерального окружного суду Південного округу штату Нью-Йорк. Точний розмір компенсації, виплати якої домагаються влади Нью-Йорка, в заяві не вказано.
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24 березня 1989 нафтовий танкер “Ексон Вальдез” зазнав аварії біля узбережжя Аляски (Затока Принца Вільгельма). У результаті аварії близько 10,8 мільйонів галонів нафти (близько 260 тис. барелів або 40,9 млн літрів) вилилося в море, утворивши нафтову пляму в 28 000 км².
Якщо говорити про шкоду навколишньому середовищу, то ExxonMobil розробляла свердловини, орендовані у диктаторів Чаду і Екваторіальній Гвінеї.
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з журналістами заявив, що збитки від катастроф, викликаних кліматичними змінами, тільки за один минулий рік склав 320 млрд доларів США.