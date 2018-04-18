Суд не разрешил принудительный отбор биологического материала у Савченко

"Ходатайство ... оставить без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит", - отметила судья.

Так, судья не удовлетворил ходатайство прокурора о принудительном отборе биологического материала у Надежды Савченко из-за того, что в ходатайстве не указано, какой именно биоматериал должны взять у Савченко.

Напомним, во время заседания Савченко заявила, что принудительный отбор ее биоматериалов будет считать пытками.