Суд не дозволив примусовий відбір біологічного матеріалу у Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання прокурора щодо примусового відбору біологічного матеріалу у народного депутата Надії Савченко. Таке рішення оголосила суддя, передає УНН.
"Клопотання... залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає", - зазначила суддя.
Так, суддя не задовільнила клопотання прокурора щодо примусового відбору біологічного матеріалу у Надії Савченко через те, що у клопотанні не зазначено, який саме біоматеріал мають взяти у Савченко.
Нагадаємо, під час засідання Савченко заявила, що примусовий забір її біоматеріалів вважатиме тортурами.