Суд над задержанным в Беларуси украинцем вероятно будет закрытым – правозащитники

"Учитывая характер дела (обвинение в шпионаже - ред.), до суда оно дойдет не скоро и суды по таким делам, как правило, закрытые", - сообщили в "Вясна".

Отметим, меру пресечения в Беларуси избирает прокурор или председатель КГБ.

"Мы же не члены Совета Европы, и стандарты европейские на нас не распространяются, увы", - отметили в правозащитной организации.

Напомним, украинского журналиста Павла Шаройко обвиняют в шпионаже, о чем сегодня официально объявил представитель КГБ Дмитрий Побяржин. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от 7 до 15 лет.

Как сообщал УНН, в Беларуси арестовали собственного корреспондента Украинского радио Павла Шаройко.