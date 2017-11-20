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Суд над затриманим в Білорусі українцем ймовірно буде закритим - правозахисники

Київ • УНН

 • 22750 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Розгляд справи затриманого в Білорусі українця Павла Шаройка до суду дійде нескоро і, ймовірно, буде закритим. Про це УНН повідомили в білоруському правозахисному центрі "Вясна".

"З огляду на характер справи (звинувачення в шпигунстві - ред.), до суду воно дійде не скоро і суди по таких справах, як правило, закриті", - повідомили в "Вясна".

Відзначимо, запобіжний захід у Білорусі обирає прокурор або голова КДБ.

"Ми ж не члени Ради Європи, і стандарти європейські на нас не поширюються, на жаль", - відзначили в правозахисній організації.

Нагадаємо, українського журналіста Павла Шаройко звинувачують в шпигунстві, про що сьогодні офіційно оголосив представник КДБ Дмитро Побяржін. Санкція інкримінованої статті передбачає від 7 до 15 років.

Як повідомляв УНН, в Білорусі заарештували власного кореспондента Українського радіо Павла Шаройко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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