Суд над В.Януковичем по делу о госизмене будет продолжаться менее одного года - Е.Енин

“Сегодня начался действительно исторический уголовный процесс над экс-президентом Януковичем обвинению в государственной измене. Принимая во внимание достаточно долгий процесс обжалования любых решений в Интерполе, возможно и нет смысла в этом обжаловании. Поскольку после получения соответствующего судебного приговора, мы уже представим на поставку красной карточки не по статусу обвиняемого или подозрения, а осужденного”, — отметил Е.Енин.

“Рассмотрение указанных жалоб Януковича и его окружения (о снятии с розыска Интерпола — ред.) продолжалось около года. Это с супердорогими адвокатами”, — отметил заместитель Генпрокурора.

На уточняющий вопрос, будет ли суд над В.Януковичем длиться меньше года — Е.Енин ответил: “Да, в рамках этого уголовного производства (по госизмене — ред.)”.