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Суд над В.Януковичем у справі про держзраду буде тривати менше ніж один рік – Є.Єнін

Київ • УНН

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КИЇв. 4 травня. УНН. Оскаржувати рішення Інтерполу щодо зняття з розшуку Віктора Януковича немає сенсу, адже суд у справі про державну зраду буде тривати менше ніж один рік. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник Генерального прокурора Євгеній Єнін, передає УНН.

Суд над В.Януковичем у справі про держзраду буде тривати менше ніж один рік – Є.Єнін

“Сьогодні розпочався дійсно історичний кримінальний процес над екс-президентом Януковичем по обвинуваченні у державній зраді. Беручі до уваги достатньо довгий процес оскарження будь-яких рішень в Інтерполі, можливо і немає сенсу у цьому оскарженні. Оскільки після отримання відповідного судового вироку, ми вже подамо на поставку червоної картки не за статусом обвинувачуваного чи підозрюванного, а засудженої особи”, — зазначив Є.Єнін.

“Розгляд зазначених скарг Януковича і його оточення (щодо зняття з розшуку Інтерполу — ред..) тривало близько року. Це з супер дорогими адвокатами”, — наголосив заступник Генпрокурора.

На уточнююче питання, чи буде суд над В.Януковичем тримати менше року — Єнін відповів: “Так, в рамках цього кримінального провадження (щодо держзради — ред.)”.

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