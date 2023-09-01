Суд над Трампом будет транслироваться в прямом эфире на Youtube - решение суда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Судебный процесс, на котором бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют во влиянии на выборы, будет транслироваться в прямом эфире на YouTube. Такое решение принял судья в четверг, сообщает СNBC, передает УНН.
Детали
Прямая трансляция означает, что как американцы, так и люди в мире могут бесплатно увидеть одно из самых громких уголовных дел в американской истории.
По данным CNBC, федеральные суды обычно запрещают фотографировать и записывать залы судебных заседаний, но здание суда Фултона регулярно транслирует судебные заседания в прямом эфире на YouTube.
Судья округа Фултон Скотт Макафи также сказал, что прессе будет разрешено использовать комп’ютеры и телефоны в зале суда, если они не используются для записи процесса.
Напомним
Трампа вместе с 18 другими, включая бывшего руководителя его штаба Марка Медоуза и адвоката Руди Джулиани, обвиняют в попытке повлиять на результаты выборов в Джорджии, где победил Джо Байден.
Трамп не признал себя виновным и утверждал, что суд является политически мотивированным.
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