Суд над Трампом транслюватиметься у прямому ефірі на Youtube – рішення суду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Судовий процес, на якому колишнього президента США Дональда Трампа звинувачують у впливі на вибори, транслюватиметься у прямому ефірі на YouTube. Таке рішення ухвалив суддя у четвер, повідомляє СNBC, передає УНН.
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Пряма трансляція означає, що як американці, так і люди в світі можуть безкоштовно побачити одну з найгучніших кримінальних справ в американській історії.
За даними CNBC, федеральні суди зазвичай забороняють фотографувати та записувати зали судових засідань, але будівля суду Фултона регулярно транслює судові засідання в прямому ефірі на YouTube.
Суддя округу Фултон Скотт Макафі також сказав, що пресі буде дозволено використовувати комп’ютери та телефони в залі суду, якщо вони не використовуються для запису процесу.
Додамо
Трампа разом із 18 іншими, включаючи колишнього керівника його штабу Марка Медоуза та адвоката Руді Джуліані, звинувачують у спробі вплинути на результати виборів у Джорджії, де переміг Джо Байден.
Трамп не визнав себе винним і стверджував, що суд є політично мотивованим.
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