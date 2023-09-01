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Суд над Трампом транслюватиметься у прямому ефірі на Youtube – рішення суду

Суд над Трампом транслюватиметься у прямому ефірі на Youtube – рішення суду

Київ • УНН

 • 628779 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Судовий процес, на якому колишнього президента США Дональда Трампа звинувачують у впливі на вибори, транслюватиметься у прямому ефірі на YouTube. Таке рішення ухвалив суддя у четвер, повідомляє СNBC, передає УНН.

Деталі

Пряма трансляція означає, що як американці, так і люди в світі можуть безкоштовно побачити одну з найгучніших кримінальних справ в американській історії.

За даними CNBC, федеральні суди зазвичай забороняють фотографувати та записувати зали судових засідань, але будівля суду Фултона регулярно транслює судові засідання в прямому ефірі на YouTube.

Суддя округу Фултон Скотт Макафі також сказав, що пресі буде дозволено використовувати комп’ютери та телефони в залі суду, якщо вони не використовуються для запису процесу.

Додамо

Трампа разом із 18 іншими, включаючи колишнього керівника його штабу Марка Медоуза та адвоката Руді Джуліані, звинувачують у спробі вплинути на результати виборів у Джорджії, де переміг Джо Байден.

Трамп не визнав себе винним і стверджував, що суд є політично мотивованим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖУ США судовий процес над Трампом розпочнеться у березні 2024 року

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