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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 87920 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112987 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133870 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140696 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 177780 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155644 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142753 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130616 просмотра

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7 марта, 08:52 • 188080 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118393 просмотра

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Суд во Львовской области рассмотрит апелляции по делу нападения на ромов

Суд во Львовской области рассмотрит апелляции по делу нападения на ромов

Киев  •  УНН

 • 8112 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 июля. УНН. В среду Апелляционный суд Львовской области рассмотрит апелляционные жалобы на избранные меры пресечения подозреваемым в нападении на ромский лагерь во Львове. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Первое судебное заседание должно было начаться в 9:30. Суд пройдет за закрытыми дверями, потому что подозреваемые несовершеннолетние.

Напомним, нападение на лагерь ромов произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из которых 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.

26 июня суд избрал меры всем подозреваемым в нападении на ромский лагерь во Львове в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

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