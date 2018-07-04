Суд во Львовской области рассмотрит апелляции по делу нападения на ромов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 июля. УНН. В среду Апелляционный суд Львовской области рассмотрит апелляционные жалобы на избранные меры пресечения подозреваемым в нападении на ромский лагерь во Львове. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Первое судебное заседание должно было начаться в 9:30. Суд пройдет за закрытыми дверями, потому что подозреваемые несовершеннолетние.
Напомним, нападение на лагерь ромов произошло поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За нападение задержали 8 человек, из которых 7 - ученики львовских школ, еще один - 20-летний организатор.
26 июня суд избрал меры всем подозреваемым в нападении на ромский лагерь во Львове в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.