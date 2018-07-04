Суд на Львівщині розгляне апеляції у справі нападу на ромів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 липня. УНН. У середу Апеляційний суд Львівської області розгляне апеляційні скарги на обрані запобіжні заходи підозрюваним у нападі на ромський табір у Львові. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Перше судове засідання мало розпочатися о 9:30. Суд відбудеться за закритими дверима, бо підозрювані неповнолітні.
Нагадаємо, напад на табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з яких 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор.
26 червня суд обрав запобіжні заходи всім підозрюваним у нападі на ромський табір у Львові у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.