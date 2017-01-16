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Суд в Луганской области начал рассмотрение дела А.Ефремова - Л.Сарган

Суд в Луганской области начал рассмотрение дела А.Ефремова - Л.Сарган

Киев • УНН

 • 7784 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Старобельский районный суд Луганской области начал рассмотрение дела экс-руководителя Партии регионов Александра Ефремова по существу. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"В Старобельском райсуде Луганской области началось рассмотрение дела А.Ефремова по существу", - сообщила Л.Сарган.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 9 декабря 2016 г. завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы Партии регионов Александра Ефремова.

Бывший глава фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины на основании доказательств подозревается в:
- организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управления Службы безопасности Украины в Луганской (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
- совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);
- организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
- государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

 

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