Суд на Луганщині розпочав розгляд справи О.Єфремова - Л.Сарган
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області розпочався розгляд справи екс-керівника Партії регіонів Олександра Єфремова по суті. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"У Старобільському райсуді Луганщини розпочався розгляд справи О.Єфремова по суті", - повідомила Л.Сарган.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України 9 грудня 2016 року завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-глави Партії регіонів Олександра Єфремова.
Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України на підставі доказів підозрюється в:
— організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);
— пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, Управління Служби безпеки України в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);
— вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);
— організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “Луганська народна республіка” (ч. 1 ст. 258-3 КК України);
— державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).