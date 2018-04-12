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Суд оставил под стражей кандидата на должность главы Каталонии

Суд оставил под стражей кандидата на должность главы Каталонии

Киев  •  УНН

 • 12656 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховный суд Испании не позволил арестованному Жорди Санчесу, который является кандидатом на пост главы правительства Каталонии, принять участие в запланированном на пятницу пленарном заседании регионального парламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Mundo.

Сообщается, что ему также запрещено принимать участие в сессии по видеосвязи.

В Верховном суде отмечают, что назначение Санчеса главой правительства Каталонии может привести к "разрушению конституционного строя". 

Как сообщал УНН, бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон покинул тюрьму в Германии после того, как за него заплатили залог в 75 000 евро, определенную судом для его освобождения на время ожидания экстрадиции.

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