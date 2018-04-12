Суд оставил под стражей кандидата на должность главы Каталонии

Сообщается, что ему также запрещено принимать участие в сессии по видеосвязи.

В Верховном суде отмечают, что назначение Санчеса главой правительства Каталонии может привести к "разрушению конституционного строя".

Как сообщал УНН, бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон покинул тюрьму в Германии после того, как за него заплатили залог в 75 000 евро, определенную судом для его освобождения на время ожидания экстрадиции.