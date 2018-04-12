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Суд лишив під вартою кандидата на посаду глави Каталонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Верховний суд Іспанії не дозволив арештованому Жорді Санчесу, який є кандидатом на посаду глави уряду Каталонії, взяти участь у запланованому на п’ятницю пленарному засіданні регіонального парламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Mundo.

Повідомляється, що йому також заборонено приймати участь у сесії по відеозв’язку.

У Верховному суді наголошують, що призначення Санчеса главою уряду Каталонії може призвести до "руйнування конституційного ладу".

Як повідомляв УНН, колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон покинув в'язницю в Німеччині після того, як за нього заплатили заставу у 75 тисяч євро, визначену судом для його звільнення на час очікування екстрадиції. 

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