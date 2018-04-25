Суд Херсона арестовал украинку за организацию выборов Путина в Крыму

"Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и выбрал подозреваемой в совершении государственной измены меру пресечения в виде содержания под стражей до 21.06.2018 года", - написала пресс-секретарь.

Напомним, 23 апреля на КПВВ "Чонгар" задержали гражданку Украины, которая незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.

Ей сообщено о подозрении в совершении государственной измены.