Суд Херсона арестовал украинку за организацию выборов Путина в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Херсонский городской суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей гражданке Украины, подозреваемой в государственной измене за организацию и проведение выборов президента России в Крыму. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик, передает УНН.
"Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и выбрал подозреваемой в совершении государственной измены меру пресечения в виде содержания под стражей до 21.06.2018 года", - написала пресс-секретарь.
Напомним, 23 апреля на КПВВ "Чонгар" задержали гражданку Украины, которая незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ.
Ей сообщено о подозрении в совершении государственной измены.