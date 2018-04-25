Суд Херсона арештував українку за організацію виборів Путіна в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Херсонський міський суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянці України, підозрюваній у державній зраді за організацію та проведення виборів президента Росії у Криму. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик, передає УНН.
“Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим та обрав підозрюваній у вчиненні держаної зради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21.06.2018 року”, — написала прес-секретар.
Нагадаємо, 23 квітня на КПВВ “Чонгар” затримали громадянку України, яка незаконно організувала та проводила на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь збір підписів на підтримку висунення Володимира Путіна кандидатом на пост президента РФ.
Їй повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.