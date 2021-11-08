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Суд по MH17: родственники требуют привлечь РФ к ответственности, а также прокомментировали "причастность" Украины

Киев • УНН

 • 33533 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Нидерландах в судебном комплексе “Схипхол” сегодня продолжился блок судебных заседаний по делу о сбитии самолета рейса МН17. Выступают родственники погибших в катастрофе, передает корреспондент УНН.

Суд по MH17: родственники требуют привлечь РФ к ответственности, а также прокомментировали "причастность" Украины

Так, на сегодняшнем заседании слово взял глава фонда жертв катастрофы (Stichting Vliegramp MH17) Пит Плуг. В результате крушения он потерял своего брата, невестку и племянника.

Цитата

“Мы хотим знать, что произошло, почему это случилось и кто несет ответственность. От человека, нажавшего кнопку пуска, до самой верхушки. Возможно, до Кремля”, — заявил выступающий.

Детали

Он подчеркнул, что во время состоявшихся ранее слушаний обвинение представило обширную картину ситуации на востоке Украины в то время, когда там был сбит MH17, а также роли Российской Федерации в регионе.

Обвинение по его словам также предоставило много информации о ракетной системе, которая была использована, и о том, как она попала из Российской Федерации на территорию запуска. Также много было сказано о причастности четверых подозреваемых в данном деле.

“Но мы ничего не знаем о других вовлеченных людях. Расследование JIT (Совместная следственная группа — ред.) все еще продолжается. Поэтому для меня и, думаю, для всех остальных очень важно, чтобы в следующем году вы вынесли вердикт, установив, какая ракетная система использовалась, откуда она взялась, что сделала Российская Федерация, предоставив систему „Бук“, и что делала Российская Федерация в Восточной Украине”, — подчеркнул Плуг.

По его мнению, весь мир должен знать, что стало причиной бессмысленной смерти 298 человек и какую роль сыграла Российская Федерация в сбитии MH17.

Плуг отметил, что, хотя сегодня перед судом предстали четыре человека, роль Российской Федерации, по крайней мере, не менее важна.

“Это важно для установления истины, это важно для рассмотрения дел в ЕСПЧ, но также это важно и потому, что какое-то заявление или хотя бы информация о роли России и мнение международного сообщества об этом может помочь предотвратить подобные ужасы в будущем. В конце концов, в прошлом году в Иране мы все видели, как легко повторяются подобные события. Если правительство где-либо проявляет такую беспечность в использовании смертоносного оружия, оно не должно оставаться безнаказанным”, — считает глава фонда.

Цитата

“Отношение Российской Федерации можно охарактеризовать одним словом: подлое. Годы дезинформации, альтернативные теории, отрицания, искажения и отказ признать ответственность, отказ от сотрудничества в расследовании и уголовном процессе. Такова Российская Федерация. Во время слушаний на прошлой неделе мы снова услышали, что Российская Федерация препятствует расследованию, когда она даже не ответила на запросы, касающиеся свидетеля слушаний. Они даже зашли так далеко, что заявили, что Украина виновата в катастрофе MH17, потому что не закрыла воздушное пространство. Похоже, что российское правительство считает, что если вы не решите закрыть свое воздушное пространство выше 10 000 метров, то вы даете карт-бланш кому угодно сбивать гражданские самолеты. Насколько развращенными вы можете быть?”, — говорит Плуг.

Детали

Он добавил, что существует веская причина, по которой более 400 родственников подали на Россию в Европейский суд по правам человека, по которой Нидерланды подали межгосударственную жалобу на Россию, и по которой Нидерланды и Австралия официально объявили Россию ответственной за роль в сбитии MH17.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащего 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

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