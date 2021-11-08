Суд із MH17: родичі вимагають притягти РФ до відповідальності, а також прокоментували "причетність" України

Так, на сьогоднішньому засіданні слово взяв голова Фонду жертв катастрофи (Stichting Vliegramp MH17) Піт Плуг. В результаті аварії він втратив свого брата, невістку і племінника.

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“Ми хочемо знати, що сталося, чому це сталося і хто несе відповідальність. Від людини, що натиснула кнопку пуску, до самої верхівки. Можливо, до Кремля”, — заявив виступаючий.

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Він підкреслив, що під час проведених раніше слухань звинувачення представило велику картину ситуації на сході України в той час, коли там був збитий MH17, а також ролі Російської Федерації в регіоні.

Звинувачення за його словами також надало багато інформації про ракетну систему, яка була використана, і про те, як вона потрапила з Російської Федерації на територію запуску. Також багато було сказано про причетність чотирьох підозрюваних у цій справі.

“Але ми нічого не знаємо про інших залучених людей. Розслідування JIT (Спільна слідча група — ред.) все ще триває. Тому для мене і, думаю, для всіх інших дуже важливо, щоб наступного року ви винесли вердикт, встановивши, яка ракетна система використовувалася, звідки вона взялася, що зробила Російська Федерація, надавши систему „Бук“, і що робила Російська Федерація в Східній Україні”, — підкреслив Плуг.

На його думку, весь світ повинен знати, що стало причиною безглуздої смерті 298 осіб і яку роль зіграла Російська Федерація в збитті MH17.

Плуг зазначив, що, хоча сьогодні перед судом постали чотири людини, роль Російської Федерації, принаймні, не менш важлива.

“Це важливо для встановлення істини, це важливо для розгляду справ в ЄСПЛ, але також це важливо і тому, що якась заява або хоча б інформація про роль Росії і думка міжнародного співтовариства про це може допомогти запобігти подібним жахам в майбутньому. Зрештою, минулого року в Ірані ми всі бачили, як легко повторюються подібні події. Якщо уряд де-небудь проявляє таку безпечність у використанні смертоносної зброї, вона не повинна залишатися безкарною”, — вважає глава Фонду.

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"Ставлення Російської Федерації можна охарактеризувати одним словом: підле. Роки дезінформації, альтернативні теорії, заперечення, спотворення і відмова визнати відповідальність, відмова від співпраці в розслідуванні і кримінальному процесі. Така Російська Федерація. Під час слухань минулого тижня ми знову почули, що Російська Федерація перешкоджає розслідуванню, коли вона навіть не відповіла на запити, що стосуються свідка слухань. Вони навіть зайшли так далеко, що заявили, що Україна винна в катастрофі MH17, тому що не закрила повітряний простір. Схоже, що російський уряд вважає, що якщо ви не вирішите закрити свій повітряний простір вище 10 000 метрів, то ви даєте карт-бланш кому завгодно збивати цивільні літаки. Наскільки розбещеними ви можете бути?“,- Каже Плуг.

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Він додав, що існує вагома причина, по якій більше 400 родичів подали на Росію в Європейський суд з прав людини, по якій Нідерланди подали міждержавну скаргу на Росію, і по якій Нідерланди і Австралія офіційно оголосили Росію відповідальною за роль в збитті MH17.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.

24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги почався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збиванні літака рейсу MH17. Підозрювані — троє громадян Росії і один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.