Суд разрешил проводить выборы членов Совета общественного контроля ГБР - Труба
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Окружной административный суд города Киева отменил меры обеспечения судебного иска, которым ГБР запрещалось проводить выборы членов Совета общественного контроля. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram, передает УНН.
“Сегодня Окружной административный суд города Киева отменил меры обеспечения судебного иска, которым ГБР запрещалось проводить выборы членов Совета общественного контроля”, — написал Труба.
Он отметил, что эту положительную новость в ГБР ждали давно.
“После технической подготовки мы сообщим дату голосования и будем рассчитывать на ваши голоса. Потому что СОК — важен. Это не только консультативный орган. Совет имеет прямые механизмы влияния на работу ГБР, поскольку три из пяти членов дисциплинарной комиссии — ее представители”, — отметил Труба.
Также, Труба напомнил, что первый состав СОК, чьи полномочия закончились еще в апреле, в суде на полгода заблокировал избрание нового Совета.
“Собственно, это все, чем запомнилась их работа”, — добавил он.
Напомним, Роман Труба в марте 2019 года анонсировал конкурс в Совет общественного контроля ГБР.