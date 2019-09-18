Суд дозволив проводити вибори членів Ради громадського контролю ДБР – Труба
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва скасував захід забезпечення судового позову, яким ДБР заборонялося проводити вибори членів Ради громадського контролю. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram, передає УНН.
“Сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва скасував захід забезпечення судового позову, яким ДБР заборонялося проводити вибори членів Ради громадського контролю”, — написав Труба.
Він зазначив, що цю позитивну новину в ДБР чекали давно.
“Після технічної підготовки ми повідомимо дату голосування та будемо розраховувати на ваші голоси. Тому що РГК — важлива. Це не лише консультативний орган. Рада має прямі механізми впливу на роботу ДБР, оскільки три з п’яти членів дисциплінарної комісії — її представники”, — зазначив Труба.
Також, Труба нагадав, що перший склад РГК, чиї повноваження закінчилися ще у квітні, у суді на півроку заблокував обрання нової Ради.
“Власне, це все, чим запам’яталася їх робота”, — додав він.
Нагадаємо, Роман Труба в березні 2019 року анонсував конкурс до Ради громадського контролю ДБР.