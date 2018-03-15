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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 24106 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 38888 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 43870 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 92762 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86814 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103104 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Суд разрешил принудительно привести Крысина на рассмотрение жалобы на приговор

Суд разрешил принудительно привести Крысина на рассмотрение жалобы на приговор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Дарницкий районный суд Киева дал согласие на принудительную доставку в Апелляционный суд для рассмотрения жалобы на приговор Юрия Крысина, приговоренного к условному сроку наказания за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году. Об этом УНН сообщил источник в органах прокуратуры.

"Дарницкий суд дал разрешение на принудительную доставку Крысина в Апелляционный суд 26 марта. Суд рассматривал ходатайство Генпрокуратуры при отсутствии Крысина, который через адвоката заявил, что опасается за свою жизнь, а потому в суд прибыть не может", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНН, Ю.Крысин был осужден до 4 лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно условного срока подозреваемого в убийстве журналиста В.Веремия Ю.Крысина.

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