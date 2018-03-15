Суд разрешил принудительно привести Крысина на рассмотрение жалобы на приговор
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Дарницкий районный суд Киева дал согласие на принудительную доставку в Апелляционный суд для рассмотрения жалобы на приговор Юрия Крысина, приговоренного к условному сроку наказания за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году. Об этом УНН сообщил источник в органах прокуратуры.
"Дарницкий суд дал разрешение на принудительную доставку Крысина в Апелляционный суд 26 марта. Суд рассматривал ходатайство Генпрокуратуры при отсутствии Крысина, который через адвоката заявил, что опасается за свою жизнь, а потому в суд прибыть не может", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал УНН, Ю.Крысин был осужден до 4 лет лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.
Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно условного срока подозреваемого в убийстве журналиста В.Веремия Ю.Крысина.