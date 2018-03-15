Суд дозволив примусово привести Крисіна на розгляд скарги на вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Дарницький районний суд Києва дав згоду на примусову доставку в Апеляційний суд для розгляду скарги на вирок Юрія Крисіна, засудженого до умовного терміну покарання за причетність у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія у 2014 році. Про це УНН повідомило джерело в органах прокуратури.
"Дарницький суд дав дозвіл на примусову доставку Крисіна в Апеляційний суд 26 березня. Суд розглядав клопотання Генпрокуратури за відсутністю Крисіна, який через адвоката заявив, що побоюється за своє життя, а тому до суду прибути не може", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНН, Ю.Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном.
Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду щодо умовного терміну підозрюваного у вбивстві журналіста В.Веремія Ю.Крисіна.