Суд разрешил прибывшим из мусульманских стран остаться в США вопреки указу Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Федеральный окружной суд в районе Бруклин позволил лицам, которые прибыли в США из перечня мусульманских стран и имеют действительные визы, временно остаться на территории Америки, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Федеральный окружной суд в нью-йоркском районе Бруклин позволил лицам, которые прибыли в США из перечня мусульманских стран и имеют действительные визы, временно остаться на американской территории вопреки указу президента США Дональда Трампа об усилении миграционного законодательства.
Как сообщал УНН, премьер-министр Канады заявил, что его страна готова принять всех , кто подвергся преследованиям, независимо от вероисповедания.