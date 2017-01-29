Суд дозволив прибулим з мусульманських країн залишитися в США всупереч указу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Федеральний окружний суд у районі Бруклін дозволив особам, які прибули в США з переліку мусульманських країн і мають дійсні візи, тимчасово залишитися на території Америки, передає УНН з посиланням на Reuters.
Федеральний окружний суд у нью-йоркському районі Бруклін дозволив особам, які прибули в США з переліку мусульманських країн і мають дійсні візи, тимчасово залишитися на американській території всупереч указу президента США Дональда Трампа про посилення міграційного законодавства.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Канади заявив, що його країна готова прийняти всіх, хто зазнав переслідувань, незалежно від віросповідання.