Суд дозволив прибулим з мусульманських країн залишитися в США всупереч указу Д.Трампа

Федеральний окружний суд у нью-йоркському районі Бруклін дозволив особам, які прибули в США з переліку мусульманських країн і мають дійсні візи, тимчасово залишитися на американській території всупереч указу президента США Дональда Трампа про посилення міграційного законодавства.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Канади заявив, що його країна готова прийняти всіх, хто зазнав переслідувань, незалежно від віросповідання.