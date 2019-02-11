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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 70376 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 94761 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133445 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132379 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130896 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 162543 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141465 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145304 просмотра

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Суд исследует тендерную документацию по делу "Энергоатома"

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Шевченковский районный суд города Киева исследует тендерную документацию по делу о легализации и отмывания доходов экс-депутатом "Народного фронта" Николаем Мартыненко. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко.

"Сегодня рассмотрели тендерную документацию, я думаю, на следующем заседании то же самое будем делать. Мы сейчас вошли в такую техническую фазу, где рассматриваются технические документы, а их около 40", - отметил Бойко.

Он добавил, что следующее заседание назначили на вторник, 19 февраля, на 9:00.

Как сообщал УНН, в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, свидетельствующие о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, что по данным официального следствия по нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6500000 евро (эквивалент 70000000 гривен на момент транзакций).

Напомним, коллегией судей Шевченковского районного суда города Киева закончено исследование доказательств, полученных в результате выполнения запроса о международной правовой помощи компетентными органами Республики Панама.

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