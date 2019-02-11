Суд исследует тендерную документацию по делу "Энергоатома"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Шевченковский районный суд города Киева исследует тендерную документацию по делу о легализации и отмывания доходов экс-депутатом "Народного фронта" Николаем Мартыненко. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Мартыненко Петр Бойко.
"Сегодня рассмотрели тендерную документацию, я думаю, на следующем заседании то же самое будем делать. Мы сейчас вошли в такую техническую фазу, где рассматриваются технические документы, а их около 40", - отметил Бойко.
Он добавил, что следующее заседание назначили на вторник, 19 февраля, на 9:00.
Как сообщал УНН, в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, свидетельствующие о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, что по данным официального следствия по нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6500000 евро (эквивалент 70000000 гривен на момент транзакций).
Напомним, коллегией судей Шевченковского районного суда города Киева закончено исследование доказательств, полученных в результате выполнения запроса о международной правовой помощи компетентными органами Республики Панама.