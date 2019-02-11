Суд досліджує тендерну документацію у справі "Енергоатому"

"Сьогодні розглянули тендерну документацію, я думаю, на наступному засіданні те ж саме будемо робити. Ми зараз ввійшли в таку технічну фазу, де розглядаються технічні документи, а їх десь 40", - зазначив Бойко.

Він додав, що наступне засідання призначили на вівторок, 19 лютого, на 9 годину.

Як повідомляв УНН, у Шевченківському суді Києва вперше показали документи, які свідчать про прямий стосунок колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що за даними офіційного слідства у декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала відкати на українських підрядах “Енергоатому” на загальну суму у 6,5 мільйонів євро (еквівалент 70 мільйонів гривень на момент транзакцій).

Нагадаємо, колегією суддів Шевченківського районного суду міста Києва закінчено дослідження доказів, отриманих в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами Республіки Панама.