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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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Суд дал защите Януковича три дня для допроса Азарова и еще четырех свидетелей

Суд дал защите Януковича три дня для допроса Азарова и еще четырех свидетелей

Киев  •  УНН

 • 8220 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева определил три дня стороне защиты экс-президента Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, для допроса в качестве свидетелей бывших высокопоставленных чиновников - Николая Азарова, Павла Лебедева, Станислава Шуляка и двух охранников - Константина Кобзаря и Сергея Бернадского. Соответствующее решение суд объявил сегодня на судебном заседании, передает корреспондент УНН.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: ходатайство защиты о допросе свидетелей удовлетворить частично. Допросить Бернадского, Кобзаря, Шуляк, Азарова и Лебедева на тех же условиях, как и свидетеля Медиеву Оксану Олеговну - без привлечения каких-либо органов Российской Федерации, поскольку ходатайство о международно-правовой помощи будет противоречить цели и целям тех соглашений, которые ранее были подписаны между Украиной и Российской Федерацией. Для допроса указанных свидетелей суд определяет вам 27, 28 и 29 марта 2018 года", - сказал председательствующий в судебном процессе Владислав Девятко.

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Сторона защиты в своем ходатайстве настаивала на том, чтобы допрос указанных лиц с территории Российской Федерации происходил с привлечением российских правоохранительных органов в рамках международной правовой помощи для определения помещения в определенном суде для проведения видеоконференции. В свою очередь сторона обвинения заявила, что предложенный защитой порядок допроса заявленных свидетелей никоим образом не повлияет на степень виновности обвиняемого В.Януковича, однако ставит под угрозу судебное разбирательство уголовного производства в целом.

"Именно поэтому мы возражаем против проведения предложенного защитой формата проведения допроса", - сказал прокурор Максим Крым.

Стоит отметить, что сегодня во время судебного заседания в режиме видеоконференции была допрошена жительница Крыма Оксана Медиева, которая зимой 2014 году участвовала в Антимайдане и рассказала о нападении неизвестных на их автобусы на пути возвращения в АР Крым 20 февраля 2014 года.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УКУ.

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