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Суд дав захисту Януковича три дні для допиту Азарова і ще чотирьох свідків

Суд дав захисту Януковича три дні для допиту Азарова і ще чотирьох свідків

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва визначив три дні стороні захисту екс-президента Віктора Януковича, який обвинувачується у державній зраді, для допиту як свідків колишніх високопосадовців - Миколи Азарова, Павла Лебедєва, Станіслава Шуляка та двох охоронців – Костянтина Кобзаря та Сергія Бернадського. Відповідну ухвалу суд оголосив сьогодні на судовому засіданні, передає кореспондент УНН.

"Суд, порадившись на місці, ухвалив: клопотання захисту щодо допиту свідків задовільнити частково. Допитати Бернадського, Кобзаря, Шуляка, Азарова та Лебедєва на тих же умовах, як і свідка Медієву Оксану Олегівну - без залучення жодних органів Російської Федерації, оскільки клопотання про міжнародно-правову допомогу буде суперечити меті та цілям тих угод, які раніше були підписані між Україною та Російською Федерацією. Для допиту вказаних свідків суд визначає вам 27, 28 та 29 березня 2018 року", - сказав головуючий у судовому процесі Владислав Дев’ятко.

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Сторона захисту у своєму клопотанні наполягала на тому, щоб допит вказаних осіб з території Російської Федерації відбувався із залученням російських правоохоронних органів у рамках міжнародної правової допомоги для визначення приміщення у певному суді для проведення відео конференції. У свою чергу сторона обвинувачення заявила, що запропонований захистом порядок допиту заявлених свідків жодним чином не вплине на ступінь винуватості обвинуваченого В.Януковича, проте ставить під загрозу судовий розгляд кримінального провадження у цілому.

"Саме тому ми заперечуємо проти проведення запропонованого захистом формату проведення допиту", - сказав прокурор Максим Крим.

Варто зазначити, що сьогодні під час судового засідання у режимі відеоконференції було допитано жительку Крима Оксану Медієву, яка узимку 2014 році брала участь в Антимайдані і розповіла про напад невідомих осіб на їхні автобуси на шляху повернення до АР Крим 20 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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