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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев из нескольких стран

Киев • УНН

 • 9218 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Суд в США частично снял введенный президентом страны Дональдом Трампом запрет на въезд в страну беженцам из тех государств, большинство населения которых составляют мусульмане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Суд частично отменил запрет Трампа на въезд беженцев из нескольких стран

Соответствующее решение принял судья Джеймс Робарт из Сиэтла.

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Напоминаем, апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) признал, что положение третьего по счету иммиграционного указа президента США Дональда Трампа выходят за рамки полномочий американского лидера.

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