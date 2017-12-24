Суд частково скасував заборону Трампа на в’їзд біженців з декількох країн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Суд у США частково зняв введену президентом країни Дональдом Трампом заборону на в’їзд у країну біженцям з тих держав, більшість населення яких складають мусульмани. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Відповідне рішення прийняв суддя Джеймс Робарт з Сіетла.
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Нагадуємо, апеляційний суд дев'ятого округу США в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) визнав, що положення третього за рахунком імміграційного указу президента США Дональда Трампа виходять за рамки повноважень американського лідера.