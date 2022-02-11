Суд арестовал "слугу" Трубицына с возможностью внесения залога
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 14,8 млн грн депутата Киевской городской рады от “Слуги народа” Владислава Трубицына, уличенного в получении 1,39 млн грн взятки, передает корреспондент УНН.
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“Ходатайство удовлетворить частично, применить к Трубицына меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 апреля 2022 года. Определить подозреваемому залог в размере 14 млн 886 тыс. грн. После внесения которого подозреваемый освобождается из под стражи”, — сказала судья.
Что было раньше
Прокуратура просила применить до Трубицина меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 24 млн грн.
Дополнение
Депутата Киевского городского совета от “Слуги народа” Владислава Трубицына разоблачили на получении неправомерной выгоды. Впоследствии Владиславу Трубицына, которого разоблачен на получении 1,39 млн гривен взятки, сообщили о подозрении.