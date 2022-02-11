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15 марта, 19:03 • 101608 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131822 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117346 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111378 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101427 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98885 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86093 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Суд арестовал "слугу" Трубицына с возможностью внесения залога

Суд арестовал "слугу" Трубицына с возможностью внесения залога

Киев • УНН

 • 22886 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере более 14,8 млн грн депутата Киевской городской рады от “Слуги народа” Владислава Трубицына, уличенного в получении 1,39 млн грн взятки, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Ходатайство удовлетворить частично, применить к Трубицына меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 апреля 2022 года. Определить подозреваемому залог в размере 14 млн 886 тыс. грн. После внесения которого подозреваемый освобождается из под стражи”, — сказала судья.

Что было раньше

Прокуратура просила применить до Трубицина меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 24 млн грн.

Дополнение

Депутата Киевского городского совета от “Слуги народа” Владислава Трубицына разоблачили на получении неправомерной выгоды. Впоследствии Владиславу Трубицына, которого разоблачен на получении 1,39 млн гривен взятки, сообщили о подозрении.

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