Суд арештував "слугу" Трубіцина з можливістю внесення застави
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі понад 14,8 млн грн депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина, викритого на одержанні 1,39 млн грн хабаря, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Клопотання задовольнити частково, застосувати до Трубіцина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 квітня 2022 року. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 14 млн 886 тис. грн. після внесення якої підозрюваний звільняється з під варти”, — сказала суддя.
Що було раніше
Прокуратура просила застосувати до Трубіцина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 24 млн грн.
Доповнення
Депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина викрили на одержанні неправомірної вигоди. Згодом Владиславу Трубіцину, якого викрито на одержанні 1,39 млн гривень хабаря, повідомили про підозру.