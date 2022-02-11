Прокуратура попросила заарештувати "слугу" Трубіцина з можливістю внесення застави
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Прокуратура наполягає застосувати до депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина, якого викрито на одержанні 1,39 млн гривень хабаря, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 24 млн грн. Про це повідомив прокурор під час засідання у ВАКС, передає кореспондент УНН.
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"Застосувати до (Трубіцина – ред.) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 24 млн 810 тис. грн", - сказав прокурор.
Деталі
За його словами, у разі внесення застави підозрюваний матиме такі процесуальні обов’язки:
– не покидати без дозволу детектива, прокурора, суду населеного пункту, в якому він проживає;
– повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місяця проживання;
– утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;
– здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд та в’їзд в Україну;
– носити електронний засіб контролю.
ВАКС розпочав сьогодні розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Трубіцину.
Що було раніше
Депутата Київської міської ради від “Слуги народу” Владислава Трубіцина викрили на одержанні хабаря у розмірі 1,39 млн гривень. Згодом йому повідомили про підозру.