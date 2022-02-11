Прокуратура попросила арестовать "слугу" Трубицына с возможностью внесения залога

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Прокуратура настаивает применить к депутату Киевского городского совета от “Слуги народа” Владиславу Трубицыну, которого разоблачили на получении 1,39 млн гривен взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 24 млн грн. Об этом сообщил прокурор во время заседания в ВАКС, передает корреспондент УНН.