Прокуратура попросила арестовать "слугу" Трубицына с возможностью внесения залога
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Прокуратура настаивает применить к депутату Киевского городского совета от “Слуги народа” Владиславу Трубицыну, которого разоблачили на получении 1,39 млн гривен взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 24 млн грн. Об этом сообщил прокурор во время заседания в ВАКС, передает корреспондент УНН.
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"Применить к (Трубицыну - ред.) меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 24 млн 810 тыс. грн", - сказал прокурор.
Детали
По его словам, в случае внесения залога подозреваемый будет иметь такие процессуальные обязанности:
– не покидать без разрешения детектива, прокурора, суда населенного пункта, в котором он проживает;
– сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места проживания;
– воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;
– сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину;
– носить электронное средство контроля.
ВАКС начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Трубицына.
Что было раньше
Депутата Киевского городского совета от “Слуги народа” Владислава Трубицына разоблачили на получении взятки в размере 1,39 млн гривен. Позже ему сообщили о подозрении.