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Суд арестовал подозреваемого в убийстве "Сармата" до 12 июля

Киев • УНН

 • 8026 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Печерский районный суд Киева взял под стражу до 12 июля подозреваемого в организации убийства Виталия Олешко "Сармата" Михаила Сигиду, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Суд арестовал подозреваемого в убийстве "Сармата" до 12 июля

Сторона обвинения заявляла, что он мог убежать, давить на суд или уничтожить вещественные доказательства. Кроме того, в прокуратуре отметили, что Сигида не имеет постоянного места жительства, отмечает издание.

Адвокат Сигуды указал, что его подзащитный плохо себя чувствует, а риски назвал необоснованными.

Напомним, 6 июня Печерский районный суд Киева во время неанонсированного заседание поздно вечером отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Сигиды. Судья Сергей Вовк решил выпустить подозреваемого под домашний арест.

Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 года на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и сделал два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек - четырех из них около Васильевки Запорожской области.

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