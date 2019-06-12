Суд арестовал подозреваемого в убийстве "Сармата" до 12 июля

Сторона обвинения заявляла, что он мог убежать, давить на суд или уничтожить вещественные доказательства. Кроме того, в прокуратуре отметили, что Сигида не имеет постоянного места жительства, отмечает издание.

Адвокат Сигуды указал, что его подзащитный плохо себя чувствует, а риски назвал необоснованными.

Напомним, 6 июня Печерский районный суд Киева во время неанонсированного заседание поздно вечером отклонил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Михаила Сигиды. Судья Сергей Вовк решил выпустить подозреваемого под домашний арест.

Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 года на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный зашел на территорию отеля и сделал два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек - четырех из них около Васильевки Запорожской области.