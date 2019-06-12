Суд арештував підозрюваного у вбивстві "Сармата" до 12 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Печерський районний суд Києва взяв під варту до 12 липня підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка “Сармата” Михайла Сігіду, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Сторона обвинувачення наголошувала, що він міг втекти, тиснути на суд чи знищити речові докази. Окрім того, в прокуратурі наголосили, що Сігіда не має постійного місця проживання, відзначає видання.
Адвокат Сігуди вказав, що його підзахисний погано почувається, а ризики назвав необґрунтованими.
Нагадаємо, 6 червня Печерський районний суд Києва під час неанонсованого засідання пізно ввечері відхилив клопотання слідства про продовження терміну тримання під вартою Михайла Сігіди. Суддя Сергій Вовк вирішив випустити підозрюваного під домашній арешт.
Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві “Сармата” спочатку було затримано п’ятьох осіб — чотирьох з них біля Василівки Запорізької області.