Суд арестовал обвиняемого в передаче наркотиков в "Матросскую Тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Преображенский суд Москвы арестовал до конца июня обвиняемого в передаче в московский следственный изолятор "Матросская Тишина" наркотиков, от употребления которых скончались два арестанта. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Суд отправил под арест Константина Евдокимова на срок до 26 июня", - сказал собеседник агентства, отметив, что фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических веществ").
Как сообщал УНН, следователи задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотиков в "Матросской Тишине". На допросе задержанный подтвердил факт передачи наркотического средства в следственный изолятор.
Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств"), ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").
Напомним, с 22 по 24 апреля четверо арестантов в "Матросской Тишине" получили острое наркотическое отравление. Двое из них скончались, двое были госпитализированы – они уже выписаны из больницы.