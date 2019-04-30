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Суд арестовал обвиняемого в передаче наркотиков в "Матросскую Тишину"

Суд арестовал обвиняемого в передаче наркотиков в "Матросскую Тишину"

Киев  •  УНН

 • 9080 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Преображенский суд Москвы арестовал до конца июня обвиняемого в передаче в московский следственный изолятор "Матросская Тишина" наркотиков, от употребления которых скончались два арестанта. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

"Суд отправил под арест Константина Евдокимова на срок до 26 июня", - сказал собеседник агентства, отметив, что фигуранту предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических веществ").

Как сообщал УНН, следователи задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотиков в "Матросской Тишине". На допросе задержанный подтвердил факт передачи наркотического средства в следственный изолятор.

Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств"), ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Напомним, с 22 по 24 апреля четверо арестантов в "Матросской Тишине" получили острое наркотическое отравление. Двое из них скончались, двое были госпитализированы – они уже выписаны из больницы.

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