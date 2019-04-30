Суд арештував обвинуваченого у передачі наркотиків у "Матроську Тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Преображенський суд Москви заарештував до кінця червня обвинуваченого у передачі в московський слідчий ізолятор "Матроська Тиша" наркотиків, від вживання яких померли два арештанта. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Суд відправив під арешт Костянтина Євдокимова на термін до 26 червня", - сказав співрозмовник агентства, зазначивши, що фігуранту пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 228.1 КК РФ ("Незаконний збут наркотичних речовин").
Як повідомляв УНН, слідчі затримали чоловіка за підозрою в збуті наркотиків у "Матроській тиші". На допиті затриманий підтвердив факт передачі наркотичного засобу в слідчий ізолятор.
Кримінальну справу розслідують за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 228.1 КК РФ ("Незаконний збут наркотичних засобів"), ч. 3 ст. 285 КК РФ ("Зловживання посадовими повноваженнями") і ч. 2 ст. 293 КК РФ ("Халатність").
Нагадаємо, з 22 по 24 квітня четверо арештантів у "Матроській тиші" отримали гостре наркотичне отруєння. Двоє з них померли, двоє були госпіталізовані - вони вже виписані з лікарні.