В "Матросской тишине" задержан наркодилер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Следователи задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в СИЗО "Матросская Тишина", от отравления которым погибло два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного комитета, передает УНН.
"Благодаря совместной работе следователей ГСУ (Главное следственное управление - ред.), Сотрудников ФСБ России, собственной безопасности УФСИН (Управление Федеральной службы исполнения наказаний - ред.) по Москве и столичной полиции по подозрению в совершении сбыта наркотических средств задержан ранее судимый мужчина 1984 рождения", - говорится в сообщении.
На допросе задержанный подтвердил факт передачи наркотического средства в следственный изолятор. Ему предъявлено обвинение. В ведомстве добавили, что сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность).
"В рамках расследования уголовного дела следователи также дадут правовую оценку действиям сотрудников администрации на предмет соблюдения действующего законодательства по обеспечению режима содержания следственно-арестованных, а также лиц, ответственных за прием и осмотр посылок, поступающих на территорию следственного изолятора", - добавили в СК.
С 22 по 24 апреля четверо арестантов в "Матросской тишины" получили острое наркотическое отравление. Двое из них умерли, двое были госпитализированы, они уже выписаны из больницы.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в РФ возбудили уголовное дело после отравления наркотиками в "Матросской тишине".