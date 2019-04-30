У "Матроській тиші" затримали наркодилера
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Слідчі затримали підозрюваного у збуті наркотиків в СІЗО "Матроська Тиша", від отруєння якими загинуло двоє людей. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу слідчого комітету, передає УНН.
"Завдяки спільній роботі слідчих ГСУ (Головне слідче управління – ред.), співробітників ФСБ Росії, власної безпеки УФСВП (Управління Федеральної служби виконання покарань – ред.) по Москві й столичної поліції за підозрою в скоєнні збуту наркотичних засобів затримано раніше судимого чоловіка 1984 року народження", - йдеться у повідомленні.
На допиті затриманий підтвердив факт передачі наркотичного засобу в слідчий ізолятор. Йому пред'явлено звинувачення. У відомстві додали, що сьогодні слідство має намір клопотати перед судом про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Кримінальна справа розслідується за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 228.1 КК РФ (Незаконний збут наркотичних засобів), ч. 3 ст. 285 КК РФ (Зловживання посадовими повноваженнями) і ч. 2 ст. 293 КК РФ (Халатність).
"У рамках розслідування кримінальної справи слідчі також дадуть правову оцінку діям співробітників адміністрації на предмет дотримання чинного законодавства щодо забезпечення режиму утримання слідчо-заарештованих, а також осіб, відповідальних за приймання і огляд посилок, що надходять на територію слідчого ізолятора", - додали у СК.
З 22 по 24 квітня четверо арештантів в "Матроської тиші" отримали гостре наркотичне отруєння. Двоє з них померли, двоє були госпіталізовані, вони вже виписані з лікарні.
Нагадаємо, УНН повідомляв, що у РФ відкрили кримінальну справу після отруєння наркотиками у "Матроській тиші".