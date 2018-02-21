Суд арестовал имущество главы Госаудитслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество главы Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой, подозреваемой в незаконном обогащении. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
По информации УНН, судебное заседание проходило в закрытом режиме.
Стало известно, что арест был наложен на квартиру и были изъяты денежные средства головы Госаудитслужбы.
Сейчас УНН пытается официально подтвердить эту информацию.
Напомним, 23 января главе Государственной аудиторской службы сообщено о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.
По данным следствия, чиновница приобрела объекты недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 выпуска), дорогостоящую мебель, технику, золотые слитки и наличные в сумме 112,8 тыс. долл. и 8,5 тыс. евро, найденные и изъятые детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.
25 января Соломенский районный суд Киева избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта.
29 января суд отказал САП в отстранении председателя Госаудитслужбы от должности.