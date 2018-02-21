Суд арестовал имущество главы Госаудитслужбы

По информации УНН, судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Стало известно, что арест был наложен на квартиру и были изъяты денежные средства головы Госаудитслужбы.

Сейчас УНН пытается официально подтвердить эту информацию.

Напомним, 23 января главе Государственной аудиторской службы сообщено о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

По данным следствия, чиновница приобрела объекты недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 выпуска), дорогостоящую мебель, технику, золотые слитки и наличные в сумме 112,8 тыс. долл. и 8,5 тыс. евро, найденные и изъятые детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

25 января Соломенский районный суд Киева избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта.

29 января суд отказал САП в отстранении председателя Госаудитслужбы от должности.