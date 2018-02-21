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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62628 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76393 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79137 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107197 просмотра

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10 марта, 09:12 • 104532 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Суд арестовал имущество главы Госаудитслужбы

Суд арестовал имущество главы Госаудитслужбы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество главы Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой, подозреваемой в незаконном обогащении. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

По информации УНН, судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Стало известно, что арест был наложен на квартиру и были изъяты денежные средства головы Госаудитслужбы.

Сейчас УНН пытается официально подтвердить эту информацию.

Напомним, 23 января главе Государственной аудиторской службы сообщено о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

По данным следствия, чиновница приобрела объекты недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 выпуска), дорогостоящую мебель, технику, золотые слитки и наличные в сумме 112,8 тыс. долл. и 8,5 тыс. евро, найденные и изъятые детективами НАБУ при обыске квартиры по месту жительства чиновницы.

25 января Соломенский районный суд Киева избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства до 25 марта.

29 января суд отказал САП в отстранении председателя Госаудитслужбы от должности.

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