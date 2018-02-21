Суд арештував майно голови Держаудитслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на майно голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової, підозрюваної у незаконному збагаченні. Про УНН стало відомо з власних джерел.
За інформацією УНН, судове засідання відбувалося у закритому режимі.
Стало відомо, що арешт був накладений на квартиру та вилучені грошові кошти голови Держаудитслужби.
Наразі УНН намагається офіційно підтвердити цю інформацію.
Нагадаємо, 23 січня голові Державної аудиторської служби повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.
За даними слідства, посадовець придбала об’єкти нерухомого майна в Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку у сумі 112,8 тис. дол. та 8,5 тис. євро, знайдену та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці.
25 січня Солом'янський районний суд Києва обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого забов'язання до 25 березня.
29 січня суд відмовив САП у відстороненні голови Держаудитслужби від посади.