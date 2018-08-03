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Суд арестовал Hummer, на котором Островский сбил в Киеве 10-летнюю девочку

Суд арестовал Hummer, на котором Островский сбил в Киеве 10-летнюю девочку

Киев  •  УНН

 • 17461 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева наложил арест на автомобиль Hummer, на котором Кирилл Островский на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Сегодня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об аресте автомобиля, поскольку он является вещественным доказательством в уголовном производстве, и на нем хранятся следы уголовного преступления. И это является основанием для его ареста, чтобы вещественное доказательство было сохранено и никоим образом не повреждено", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, владелец автомобиля Hummer был уведомлен о заседании суда, но в суд не пришел.

"Вместе с тем, это не препятствует рассмотрению ходатайства", - уточнила она.

Н.Максимець добавила, что суд взвесив аргументы прокурора удовлетворил ходатайство, и постановление суда подлежит немедленному исполнению.

31 июля у водителя Hummer отобраны биологические образцы для экспертизы, которые он отказывался предоставить добровольно.

Как сообщалось, после задержания подозреваемый в ДТП прошел тест на "Драгер", после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.

Тест на "Драгер", а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого.

Напомним, 26 июля суд избрал арест водителя Hummer, который насмерть сбил девочку в Киеве.

Водителю Hummer сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), а также дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Напомним, ДТП произошло на бульваре Леси Украинский 24 июля в 22:30. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка.

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