Суд арестовал Hummer, на котором Островский сбил в Киеве 10-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева наложил арест на автомобиль Hummer, на котором Кирилл Островский на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Сегодня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об аресте автомобиля, поскольку он является вещественным доказательством в уголовном производстве, и на нем хранятся следы уголовного преступления. И это является основанием для его ареста, чтобы вещественное доказательство было сохранено и никоим образом не повреждено", - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, владелец автомобиля Hummer был уведомлен о заседании суда, но в суд не пришел.
"Вместе с тем, это не препятствует рассмотрению ходатайства", - уточнила она.
Н.Максимець добавила, что суд взвесив аргументы прокурора удовлетворил ходатайство, и постановление суда подлежит немедленному исполнению.
31 июля у водителя Hummer отобраны биологические образцы для экспертизы, которые он отказывался предоставить добровольно.
Как сообщалось, после задержания подозреваемый в ДТП прошел тест на "Драгер", после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.
Тест на "Драгер", а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого.
Напомним, 26 июля суд избрал арест водителя Hummer, который насмерть сбил девочку в Киеве.
Водителю Hummer сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), а также дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).
Напомним, ДТП произошло на бульваре Леси Украинский 24 июля в 22:30. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка.