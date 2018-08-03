Суд арештував Hummer, на якому Островський збив у Києві 10-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на автомобіль Hummer, на якому Кирило Островський на пішохідному переході збив 10-річну дівчинку. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"Сьогодні Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури міста Києва про арешт автомобіля, оскільки він є речовим доказом у кримінальному провадженні, і на ньому зберігаються сліди кримінального правопорушення. І це є підставою для його арешту, щоб речовий доказ був збережений і жодним чином не пошкоджений", - сказала прес-секретар.
За її словами, власник автомобіля Hummer був повідомлений про засідання суду, але до суду не прийшов.
"Разом з тим, це не перешкоджає розгляду клопотання", - уточнила вона.
Н.Максимець додала, що суд зваживши аргументи прокурора задовольнив клопотання, й ухвала суду підлягає негайному виконанню.
31 липня у водія Hummer відібрано біологічні зразки для експертизи, які він відмовлявся надати добровільно.
Як повідомлялося, після затримання підозрюваний у ДТП пройшов тест на "Драгер", після чого був доставлений до Київської міської наркологічної клінічної лікарні “Соціотерапія” для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння, де надав зразки сечі.
Тест на "Драгер", а також результати лабораторного аналізу зразків сечі не виявили вмісту алкоголю та наркотичних речовин в організмі підозрюваного.
Нагадаємо, 26 липня суд обрав арешт для водія Hummer, який на смерть збив дівчинку у Києві.
Водієві Hummer повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), а також додатково оголошено про підозру по ст. 135 КК України (залишення в небезпеці).
Нагадаємо, ДТП сталося на бульварі Лесі Українки 24 липня о 22:30. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка.