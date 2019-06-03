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Суд арестовал двух женщин, которые в центре Киева организовали бордели

Суд арестовал двух женщин, которые в центре Киева организовали бордели

Киев  •  УНН

 • 13667 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Полиция задержала двух женщин, которые в центре Киева организовали работу борделей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители установили, что организатор - 24-летняя местная жительница - снимала несколько квартир в центре Киева, где около 10 женщин оказывали услуги сексуального характера.

Как рассказала начальник сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Татьяна Зиневич, во время обысков полицейские изъяли деньги, мобильные телефоны, с которых осуществлялись звонки клиентам, черновые записи и контрацептивы.

"Мы выяснили, что диспетчер направляла клиентов на разные адреса, где для предоставления им интимных услуг их ждали девушки. За час своих услуг проститутки получали от 50 долларов, а половину из них отдавали организатору", - отметила Зиневич.

Правоохранители задержали двух женщин, которые наладили функционирования борделей, и составили на них административные протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Суд избрал злоумышленницам, которые организовали бордели меру пресечения в виде домашнего ареста. Фигурантки грозит до семи лет лишения свободы", - добавила Зиневич.

Напомним, россиянина с женой задержали за содержание шести борделей.

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