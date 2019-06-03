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Суд арештував двох жінок, які в центрі Києва організували борделі

Суд арештував двох жінок, які в центрі Києва організували борделі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Поліція затримала двох жінок, які в центрі Києва організували роботу борделів. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що організатор – 24-річна місцева мешканка – винаймала кілька квартир у центрі Києва, де близько 10 жінок надавали послуги сексуального характеру.

Як розповіла начальник сектору управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Тетяна Зіневич, під час обшуків поліцейські вилучили гроші, мобільні телефони, з яких здійснювалися дзвінки клієнтам, чорнові записи та контрацептиви.

"Ми з’ясували, що диспетчер направляла клієнтів на різні адреси, де для надання їм інтимних послуг їх чекали дівчата. За годину своїх послуг повії отримували від 50 доларів, а половину з них віддавали організатору", - зазначила Зіневич.

Правоохоронці затримали двох жінок, які налагодили функціонування борделів, та склали на них адміністративні протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Суд обрав зловмисницям, які створили місця розпусти, міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Фігуранткам загрожує до семи років позбавлення волі", - додала Зіневич.

Нагадаємо, росіянина з дружиною затримали за утримання шести борделів

Українські Національні Новини

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