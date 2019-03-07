Суд арестовал двух патрульных полицейских с правом залога в 600 тысяч гривен

"По ходатайству прокуратуры города Киева Днепровским райсудом столицы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей двум сотрудникам патрульной полиции, задержанным по подозрению в получении неправомерной выгоды. Суд, удовлетворив ходатайство прокурора, одновременно определил в качестве альтернативы возможность внесения залога в сумме 600 тыс. гривен для каждого, а также отстранил подозреваемых от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на горячем задержали двух полицейских, которые получили взятку в 9 тыс. грн за непривлечение водителя к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии.



